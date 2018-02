Série : les animaux exotiques en Picardie

Un élevage de dromadaires dans l'Aisne

À Thenailles dans l'Aisne, Olivier Philipponneau élève des. Ses camélidés participent à des clips et animations diverses mais il souhaiterait également les faire courir. Très populaire au Moyen-Orient, la course de dromadaires n'est pas encore très développée en France. Cela reste donc un loisirs plus qu'un sport pour l'éleveur.se situe à Folembray dans l'Aisne. Créé en 2014 par Laurent Venant, ce parc associatif permet de recueillir destrouvés, abandonnés ou saisis, issus du trafic. Pour assurer une présence permanente, les bénévoles sont assistés par des jeunes en formation de soigneurs animaliers.À Sommeron se trouve un élevage d'une vingtaine d', une espèce originaire des hauts plateaux du Pérou. La ressemblance avec le lama n'est que physique car son caractère est bien plus doux, tout comme sa laine. Didier et Brigitte Chatelin l'utilise pour créer et vendre des articles en laine.Dimitri Ferre est passionné de. Caïmans nains, serpents, lézards, grenouilles, sa collection est bien fourni. Si on ne peut pas parler d'animaux de compagnie, l'intérêt pour les reptiles et les amphibiens est croissant. Si bien que Dimitri compte déménager sa boutique spécialisée dans de meilleursUne série de reportages de Jean-Paul Delance, Jérôme Arrignon, Gérard Payen, Patrick Maenhout et Sébastien Le Fur.