Série : les métiers anciens, encore au goût du jour

Charpentier de marine - Les métiers anciens 1/4

Rempailleur de chaises - Les métiers anciens 2/4

Meunier - Les métier anciens 3/4

Vannier - Les métiers anciens 4/4

Jean Michel Deloison est le dernier charpentier de marine encore en activité sur le littoral picard. Cet artisan est passionné par son métier depuis 56 ans. À Saint-Valery-sur-Somme, il construit et restaure des bateaux en bois.Rempailleur de chaises depuis 40 ans, Jean-Claude Tanqueray exerce à Blargies dans l'Oise. Il est l'un des derniers chaisiers de la région, une profession qui disparaît peu à peu. Pourtant, ses réalisations de qualité sont appelées à durer plusieurs décennies.Un couple d'agriculteurs s'est lancé dans la production de farine d'épeautre à Froyelles dans la Somme. Au Moulin de Marie-Claire, un moulin tout en bois, l'épeautre est broyé et tamisé pour obtenir une farine complète ou semi-complète, riche en fibres et en nutriments.Didier Fourdrain est vannier depuis huit ans. Pour sa reconversion professionnelle, il s'est formé à l'École Nationale de la Vannerie. Paniers divers, salons de jardin, kiosques... Il peut tresser l'osier à volonté, n'ayant pour limite que sa créativité.



Une série de reportages de Yolande Malgras, Nicolas Corselle, Teddy Caruel, Julien Guéry, Maxime Milluy et Cédric Delangle.