Série : “Moi, député picard”, découvrez le quotidien de vos élus

Nos députés sont-ils déconnectés du terrain ? Aller auprès de leurs administrés et entende leur colère fait partie du travail. Une sollicitation peut déboucher, qui sait, sur un projet de loi...Qui sont-ils et que font-ils ? Être député c'est aussi travailler dans l'ombre. En dehors de l'hémicycle et de sa circonscription, la vie de l'élu est rythmée par de nombreuses réunions et commissions.Le mercredi est le jour des questions au Gouvernement. Un épisode très médiatisé dont le côté spectaculaire voire théâtral peut parfois limiter l'image de l'Assemblée nationale à ce seul moment. Mais les députés ne cautionnent pas tous certains comportements...Choisir l'ombre ou la lumière, fuir le micro ou le chercher. Le rapport d'un député avec les médias relève de la stratégie. La gestion de son image, c'est toute une affaire.Une série de reportages de Pierre-Guillaume Creignou, Henri Desaunay, Cédric Delangle, Maxime Milluy et Thibaut Ledez.