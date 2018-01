Série : les violences faites aux femmes 1/4

Série : les violences faites aux femmes 2/4

Série : les violences faites aux femmes 3/4

Série : les violences faites aux femmes 4/4

Selon stop-violences-femmes.gouv.fr , 225 000 femmes seraient victimes de violences physique et/ou sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire intime. 123 d'entre elles en sont en 2016.Dépôt de plainte, contrôle judiciaire, interdiction d'approcher, les mesures sont nombreuses et pourtant beaucoup reprochent à la justice son manque de sévérité. Le parquet d'Amiens peut proposer aux femmes harcelées un système de téléalarme mais n'en possède que cinq.La parole se libère de plus en plus, motivée par certaines polémiques comme l'affaire Weisntein. Le parquet d'Amiens a enregistré une hausse de 20% des plaintes depuis cet événement. Dans la Somme, 880 ont été déposées en 2017.Brigades spécialisées et renfort avec des assistante sociales mises à disposition dans les commissariats, les efforts commencent à se faire sentir mais les victimes ne sont pas totalement satisfaites.La préfecture de la Somme a signé une convention collective avec ses partenaires : hôpital, parquet, 115 et les associations. L'enjeu et d'être plus réactif et coordonné pour mener encore plus d'actions de prévention.Cette série de reportages est signée JUTEAU-LERMECHIN Christelle, RAMIREZ Elise, MILLUY Maxime et DUCHET Nicolas.