Le tribunal administratif d'Amiens a tranché : les naturistes ont droit de cité sur la plage de Quend

C'est une bonne nouvelle pour les pratiquants du naturisme de la côte Picarde. Ils peuvent retirer leur maillot à Quend sur les plages non surveillées sans le risque de se faire verbaliser par la police municipale. Le tribunal administratif d'Amiens a retoqué un arrêté municipal qui date d'octobre 2018 interdisant le naturisme sur la commune. A l'origine de cette interdiction, des plaintes d'usagers dénonçant des "dérapages" sur le domaine public.Mais trois associations de naturistes n'ont pas apprécié cette interdiction. Ils ont porté l'affaire en justice. Et aujourd'hui ils ont gagné. Il faut dire que le naturisme à Quend est toléré depuis de nombreuses années.La mairie doit également verser 1 500 euros pour les frais engagés. Une décision applicable immédiatement et qui réjouit la Fédération française du naturisme relatent nos confrères du Courrier Picard A noter qu'à Cayeux-sur-Mer, depuis 2012, une zone est réservée aux naturistes.