VIDEOS. Trois jardins exceptionnels à découvrir dans le Nord et le Pas-de-Calais

Espace désertique, royaume des oiseaux, ou serre aux papillons tropicaux, le jardin du Beau Pays à Marck est classé jardin remarquable depuis 2015. Il est l'un des plus riches ensembles paysagers privés du Nord de la France. Il offre un hectare de promenade à travers des ambiances végétales luxuriantes.4,5 hectares d'harmonies, de formes et de couleurs, le jardin de Séricourt sert la création artistique et suggère un univers. Les jardins de Séricourt sont inspirés d'histoires et de rencontres comme ce jardin japonais, fruit d'une amitié avec un créateur de roses nippon.La ferme familiale, longtemps à l'abandon, a été reprise en main en 1990. Bosses, creux, nature et structure,... sur un hectare et demi, le jardin du Mont des Recollets à Cassel offre tout ça à la fois. Faute de visiteurs durant le confinement, le jardin s'est épanoui. Il a fleuri et a même accueilli les oiseaux en grand nombre et de nouveaux rosiers.