Picwic candidat à la reprise de Toys'R'us en France

de Pierre Mestre (groupe Orchestra, spécialisé dans la vente d'articles de puériculture et de prêt-à-porter pour enfants)

de Jellej Jouets, une société en cours de création qui sera contrôlée à 90% par Cyrus Capital, un des fonds créanciers des entités américaines du groupe Toys'R'Us;

de la société Financière Immobilière Bordelaise, un fonds d'investissement spécialisé dans l'immobilier commercial.

Les 48 magasinsfrançais peuvent-ils devenir des magasins? Il est encore trop tôt pour le dire mais l'enseigne nordiste s'intéresse de près à la marque américaine, en difficulté sur le sol français.Actuellement, on compte trois candidats à la reprise de, placé en redressement judiciaire en juillet. Ils ont déposé une offre "globale" au tribunal de commerce d'Evry. Il s'agit :s'est associé à l’offre de reprise de Jellej Jouets, contrôlée par Cyrus Capital, dans lequel on retrouve la famille Lesaffre (production de levures à). Toys’R’Us possède 48 magasins en France dont 2 dans notre région (Calais et Englos). L'objectif serait de transformer tout ou partie de ces magasins en Picwic.Entre 200 et 250 licenciements sont prévus dans cette opération en fonction des offres déposées pour la reprise de la filiale du géant américain de la distribution de jouets, selon les syndicats qui dénoncent un projet de plan social "indécent".Le tribunal d’Évry décidera du nom du repreneur le 3 octobre.L'annonce de cet intérêt deintervient une semaine après la décision de l'enseigne nordiste de fermer 5 de ses magasins , dont celui historique d'