À pied, à la nage et en vélo, un Belge remporte un triathlon extrême de Londres à Paris en 52 heures

Faites le calcul : 140 km du centre-ville de Londres à Douvres à la course, 34 km de Douvres à Calais à la nage, 290 km de Calais à Paris.C'est le programme complètement fou de l'Enduroman, surnommé "Arch to Arc" (de "Marble Arch" à l'Arc de Triomphe) qui sépare les capitales britannique et française, un triathlon extrême remporté ectte année par un Belge... qui en a profité pour battre le record de l'épreuve.Le Namurois Julien Deneyer a ainsi fini la course en 52 heures et 30 minutes, rapporte notamment RTL.be . Un temps dans lequel il faut inclure une pause de huit heures, le temps de se restaurer et de se reposer.C'est la première fois qu'un Belge remporte le ce défi sportif, dont le précédent record était détenu par le Français Cyril Blanchard, avec un compteur de 59 heures et 56 minutes. La toute première édition de l'Enduroman en 2001, avait vu l'épreuve terminée en 81 heures et 5 minutes par un Britannique.