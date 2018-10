Pihem : Julien, 5 ans, est atteint d'une tumeur au cerveau, sa mère veut réaliser ses rêves “avant qu'il ne parte”

Sophie Chevalier Mon bébé il est 00h32 et tu dort paisiblement, maman ne dort pas non mon bébé je te regarde dormir mon coeur de maman pleure .c est tellement dur de savoir que tu vas partir !! Sans toi je ne suis...

"Un dinosaure dans la tête"

Bonjour ou bonsoir twitter, excusez-moi de vous déranger mais c’est pour la bonne cause... je voudrais faire plaisir au petit frère de ma copine pour ses derniers mois ou semaines qu’il lui reste a vivre... Il est atteint d’un cancer et de plusieurs tumeurs au cerveaux 1/4 pic.twitter.com/lqgBph9mqG — Quentiiinw (@Quentiiiinw) 16 octobre 2018

Le pot commun.fr : Des bisous pour Julien Bonjour, je voudrais faire plaisir à mon fils Julien pour ses derniers mois ou semaines qu'il lui reste a vivre... Il est atteint d'un cancer et de plusieurs tumeurs au cerveaux où il se bat depuis 4 ans et demi,il a été souvent hospitalisé dans son enfance et encore maintenant, il est passionné de musique et de personnage de Disney...

Sophie, la mère de Julien, parle sans détours de la maladie de son fils. Et des rêves qu'elle aimerait le voir accomplir. Pas dans un an, ni même dans 6 mois. "Il est né le 8 avril 2013 ainsi que son frère jumeau Quentin, il a été détecté d'un cancer à l'âge de 14 mois à l’hôpital de Lille, écrit sa maman. Depuis son état ne s'est pas amélioré au contraire malgré tous les traitements ( Chimio, rayon, cachet expérimental etc). Il a toujours gardé le sourire et il est très courageux pour un garçon de son âge soutenu par tous ses proches dans les bons et les mauvais moments."Les médecins ne se prononcent pas précisément mais la maladie de Julien, atteint d'une tumeur au cerveau depuis l'âge de 14 mois, évolue très défavorablement ces derniers temps. La famille a choisi d'affronter la vérité en face et raconte son combat sur un groupe Facebook . Julien va partir. Sa maladie ne se soigne pas. "La maladie prend le dessus. Ça va arriver très vite, c'est pour ça qu'on essaye de lui faire vivre ses rêves." Et sa mère poursuit : ". Mais pour le reste, il ne sait pas." La cagnotte que sa famille a mise en ligne récemment a pour objectif d'emmener Julien à Disneyland et lui faire choisir des jouets qu'il aime dans un magasin. Des amis se démènent pour essayer également de demander à, sa chanteuse préférée de venir le rencontrer. "Julien l'adore depuis qu’il est tout petit", précise sa mère dans La Voix du Nord Un défi qui génère un élan de solidarité autour de l'enfant. 600 euros ont déjà été récoltés.