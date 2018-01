Pimkie : un “accord de méthode” sur un plan de départs volontaires signé par plusieurs syndicats

Des premiers licenciements après trois mois ?

La direction et deux syndicats de Pimkie, FO et la CFE-CGC, ont signé ce mercredi 10 janvier un accord de méthode en vue de négocier un plan de départs volontaires, au lendemain de l'échec des pourparlers sur un projet de ruptures conventionnelles collectives Cet accord, annoncé par la direction, doit permettre "de poursuivre les négociations des mesures sociales d'accompagnement du projet de transformation de Pimkie", avait indiqué un communiqué de la direction mardi soir. D'après la CFDT et la CGT, dix réunions se tiendront du 23 janvier au 21 février.L'entreprise qui appartient à la galaxie, avait présenté lundi en Comité central d'entreprise (CCE) un projet de 208 suppressions de postes , via des ruptures conventionnelles collectives (RCC).La CGT et la CFDT ont refusé de signer l'accord de méthode. "On a un gros souci: contrairement à ce qui se passe avec un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), il n'y a pas de possibilité pour le CCE de désigner un expert, notamment pour se pencher sur les motifs économiques" des suppressions d'emploi, a déclaré la secrétaire du CCE Valérie Pringuez (CGT). Si bien qu'on aura in fine, ajoute-t-elle dépitée.Selon Marie-Annick Merceur, déléguée CFDT, "les premiers licenciements devraient commencer à se faire dans les trois mois après la fin de la négociation, si accord sur le plan de départs volontaires il y a".La direction souhaite, sur 321 en France, et la suppression à court terme de 83 emplois en magasins, 41 en logistique, 53 au siège international et 31 au siège pour la France, à Neuville-en-Ferrain.Elle met en avant des résultats déficitaires depuis 2015 et un chiffre d'affaires 2017 en baisse de 10% par rapport à l'année précédente. Une analyse que contestent plusieurs syndicats.