Places, rues, square : le nom du Colonel Beltrame bientôt dans plusieurs villes des Hauts-de-France

Hénin-Beaumont : une nouvelle rue

Attiches : un square derrière la mairie

Biache-Saint-Vaast : un square rebaptisé

Compiègne : une nouvelle rue

Coutiches : une rue

Lille-Lambersart : en réflexion

Merci à @xavierbertrand de donner suite à ma proposition d honorer le Colonel Beltrame en donnant son nom au parvis devant l Hôtel de Région .

Je ne doute pas que @MartineAubry accueillera positivement sa demande au nom de l œcuménisme auquel nous appelle ce sacrifice héroïque. pic.twitter.com/M2lBhxA0uT — Sébastien Leprêtre (@lepretre_seb) 13 avril 2018

Dès le lendemain de sa mort. La municipalité héninoise a été une des premières à annoncer qu'elle allait donner le nom du Colonelà une de ces rues. Cette rue se situera à l’angle de la rue Pasteur et du boulevard du Maréchal-Juin, près d’un béguinage en construction., près de Seclin (Nord), c'est un square qui n'avait pas de nom qui va être baptisé "Beltrame". Une plaque commémorative est prévue dans le courant de l’année. « Une manière de pas l’oublier est de lui dédier un endroit », a expliqué Luc Foutry, le maire de la commune.Dans cette commune de l'Arrageois, c'est le square Jules Massenet qui va changer de nom. « Je trouve que c’est la moindre des choses de lui rendre hommage, justifie dans La Voix du Nord le maire Michel Housau. Il a eu un geste exceptionnel et peu courant, il a donné sa vie. C’est un héros. »A Compiègne, la décision sera prise en Conseil municipal. C'est une nouvelle rue qui aura le nom du Colonel Beltrame « Je vais proposer de dénommer une rue Colonel-Beltrame au prochain conseil municipal. Elle sera dans le prolongement de l’avenue de Verdun et mènera vers le nouveau quartier du Camp des Sablons », a affirmé dans Le Courrier Picard Philippe Marini, le maire Une rue Beltrame fera son apparition dans cette ville du Douaisis dans les prochains mois. Le maire lLe parvis situé au pied du Conseil régional, qui n'a pas de nom actuellement pourrait devenir le Parvis du Colonel-Beltrame. Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, y réfléchit. Il lui faudra convaincre Martine Aubry, maire de Lille, l'opposition municipale a aussi fait une demande à la majorité pour qu'une rue de la ville soit baptisée "Colonel-Beltrame".