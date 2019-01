Les planteurs de betteraves ont élu leur nouveau président : Franck Sander

Alors que les planteurs de betteraves traversent une période de turbulences, la confédération générale des planteurs de betteraves change de président., planteur dans la Marneaprès 11 ans de bons et loyaux services. "Je reste résolument optimiste pour l'avenir de la filière qui a de nombreux atouts pour rebondir" a-t-il déclaré dans un communiqué de la CGB ceSon, installé en Alsace, occupe déjà les fonctions de président de la CGB Alsace, syndicat betteravier de sa région et président de la FDSEA du Bas-Rhin.Comme le précise le communiqué, l'agriculteur quarantenaire souhaite dans ce mandat d'un an, renouvelable chaque année, répondre aux attentes de la filière dans un contexte d'après quotas."Nous devons repenser les liens qui rassemblent planteurs et fabricants pour relever les défis ensemble. C'est dans cet état d'esprit que j'ai proposé de mettre en place un pacte entre syndicalisme et coopération pour redéfinir notre projet, rappeler nos valeurs et préciser comment chacun y contribue mais aussi apporter des réponses et de nouveaux axes aux planteurs non-coopérateurs" a-t-il déclaré dans son discours, selon le communiqué.. Son climat est idéal pour la cultiver.