Plongez dans la magie du Bois de Hal, en Belgique, où fleurissent des millions de jacinthes bleues

La place au contemplatif

Il existe en Belgique. Un lieu hors du temps où fleurissent au printempsL'espace de quelques jours, leattire desvenus du monde entier. "On vient visiter aujourd'hui juste pour voir ça ! C'est", témoigne cette jeune touriste italienne.Aux abords du bois, uneorientent et informent le flot continue de visiteurs. "Je distribue des petits plans et on donne des renseignements quant au chemin à suivre, quelle est la plus belle place pour voir les fleurs etc.", explique Fran, bénévole.Des jacinthes que ces marcheurs sont venus admirer le temps d'une balade. "On doit marcheret ne pas regarder ses pieds tout le temps", sourit Thierry De Greef.Cette forte présence humaine exerce une, alors les garde-forestiers veillent. Il reste encore quelques jours pour venir déambuler au milieu des hêtres et s'émerveiller devant ce spectacle de la nature...