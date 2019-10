Plopsaland va acheter les “montagnes russes les plus spectaculaires d'Europe”

Les plans de construction de la nouvelle attraction de Plopsaland / © omgevingloket.be

Time Traveler front seat on-ride HD POV Silver Dollar City

La guerre des parcs d'attraction continue. Et elle se joue toujours à coups de grosses annonces pour toujours plus de sensations. Plopsaland, parc de La Panne, très fréquenté par les Nordistes, profite de la trève automnale pour afficher ses ambitions. Les "montagnes russes les plus spectaculaires d'Europe", selon l'expression des promoteurs, va débarquer en 2021.15 millions d'euros d'investissement, un parcours d'un kilomètre, 50 mètres de hauteur... Les chiffres se veulent impressionnants. Le nom provisioire de cette attraction futuriste : "Robospinner". "C'est un pari audacieux, explique à Het Lasste Nieuws Steve Van den Kerkhof, PDG de Plopsa . Dans cette attraction, vous serez lancés deux fois et en plus les chariots tournent autour de leur propre axe. Nous n'avons pas besoin de déplacer d'autres attractions pour pouvoir réaliser cette nouvelle pièce maîtresse capitale pour notre image. Ellesera visible de tous les coins du parc d'attractions et occupera une place centrale.”Ce sera le premier “spinning coaster” d’Europe. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule attraction de ce type dans le monde : Time Traveller dans le parc d'attractions américain Silver Dollar City.les premiers travaux préparatoires pour cette nouvelle attraction ont déjà commencé à Plospaland.