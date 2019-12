Une pluie de réactions après la mort de Fabien Thiémé, maire communiste de Marly

Les réactions du Parti communiste français (PCF)

Choqué par la disparition brutale de Fabien Thiémé, maire de Marly, ancien député et conseiller général du Nord. Nous perdons un ami, un camarade, un élu proche et très humain, qui partageait avec force sa belle passion pour les gens et pour sa ville qu’il aimait tant. #Marly — Fabien Roussel (@Fabien_Rssl) December 28, 2019

Je viens d’apprendre le décès de mon ami et camarade Fabien Thiémé,Maire de Marly.

Nous sommes sous le choc.J’adresse à sa famille et à ses proches mes condoléances les plus sincères et l’expression de toute ma sympathie. — Eric Bocquet (@EricBocquet) December 28, 2019



"Un homme au service des autres"

J’apprends avec beaucoup de tristesse la disparition de Fabien Thiémé. Maire de Marly, communiste, homme d’engagement, fidèle et chaleureux. Il va manquer à ce que la politique a de noble. Toutes mes pensées à sa famille et ses proches. — Martine Aubry (@MartineAubry) December 28, 2019

Je viens d’apprendre avec une vive émotion la disparition de mon ami Fabien Thieme , Maire de #Marly - Et avec lequel j’ai eu plaisir à travailler au département du #Nord. Il aimait passionnément sa ville, ses concitoyens et se battait chaque jour pour améliorer leurs quotidiens. — Martine Filleul (@martine_filleul) December 28, 2019

Mon ami Fabien Thiémé nous a quittés.Marly,sa ville avant tout et le Nord perdent un grand serviteur des valeurs de la République.Fabien n’oubliait jamais son engagement communiste qui a façonné sa vie politique et tout simplement ce qu’il était:un homme au service des autres. — Patrick Kanner (@PatrickKanner) December 27, 2019

C’est avec une vive émotion et beaucoup de tristesse que j’apprends ce matin le décès de Fabien Thiémé. Figure emblématique du paysage politique Valenciennois. J’ai partagé avec lui qqs combats mais aussi bcp d’aventures pour la transformation de Marly, ville qu’il aimait tant... pic.twitter.com/gLj8JTp3JK — Laurent Degallaix (@LauDegallaix) December 28, 2019

J’apprends avec une infinie tristesse que Fabien Thiémé s’en est allé. Je l’ai connu jeune député du Valenciennois avant la tornade Borloo et nous avons siégé longtemps ensemble au département. Homme de conviction, communiste en quête d’idéal,il nous laisse désemparés. — Jean-René Lecerf (@JrLecerf) December 28, 2019

J’apprends avec beaucoup de tristesse le décès de @FabienThieme Maire de Marly, avec qui j’ai siégé au conseil régional, : au dela de nos différences politiques , nous partagions souvent nos soucis de maire . Serviteur infatigable de sa commune c’était un grand humaniste . https://t.co/y7RoXI5Gzk — Marc-Philippe Daubresse (@DAUBRESSE_MP) December 28, 2019

J’apprends ce matin le décès du maire de Marly et ancien député, Fabien Thiémé, figure populaire du Valenciennois.



J’adresse toutes mes condoléances à sa famille, à ses proches et rends hommage à son engagement pour notre territoire durant de si nombreuses années. pic.twitter.com/JJXIChRBTy — Sébastien Chenu (@sebchenu) December 28, 2019

Une vie de convictions et d’engagements. J’adresse toutes mes condoléances et une pensée affectueuse à la famille, aux proches ainsi qu’aux camarades de Fabien Thiémé, maire communiste de Marly et ancien député du Nord. — Adrien Quatennens (@AQuatennens) December 28, 2019



Les habitants de Marly émus

De nombreuses réactions ont suivi la mort de Fabien Thiémé, une figure importante du Parti communiste français dans le Nord.Le secrétaire national du PCF s'est dit "choqué". "Nous perdons un ami, un camarade, un élu proche et très humain, qui partageait avec force sa belle passion pour les gens et pour sa ville qu'il aimait tant."Le sénateur du Nord, Eric Bocquet a lui aussi présenté ses condoléances.La maire de Lille, figure du Parti socialiste, Martine Aubry, regrette un homme qui "va manquer à ce que la politique a de noble".La première secrétaire fédérale du PS du Nord, Martine Filleul, s'est dit émue après l'annonce du décès de Fabien Thiémé avec qui elle "a eu plaisir à travailler au département du Nord. Il aimait passionnément sa ville, ses concitoyens et se battait chaque jour pour améliorer leurs quotidiens."Patrick Kanner, ancien ministre, président du Groupe socialiste et Républicain au Sénat et conseiller départemental du Nord a salué un "homme au service des autres." Il lui avait remis la légion d'honneur en 2017.Le maire de Valenciennes et président de Valenciennes métropole, Laurent Degallaix, a applaudi cette "figure emblématique du paysage politique Valenciennois. J'ai partagé avec lui quelques combats mais aussi beaucoup d'aventures pour la transformation de Marly, ville qu'il aimait tant..."Jean-René Lecerf, président du conseil départemental du Nord, a mis en avant des souvenirs partagés avec le maire de Marly : "Je l'ai connu jeune député du Valenciennois avant la tornade Borloo [Jean-Louis Borloo, candidat vainqueur à la députation du Nord face à Fabien Thiémé, ndlr] nous avons siégé longtemps ensemble au département. Homme de conviction, communiste en quête d'idéal, il nous laisse désemparés."Si le candidat Les Républicains à la mairie de Lille, Marc-Philippe Daubresse, a reconnu des "différences politiques", il rend hommage à Fabien Thiémé. "Nous partagions souvent nos soucis de maire. Serviteur infatigable de sa commune c'était un grand humaniste."Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement national a lui aussi réagi et a voulu rendre "hommage à son engagement pour notre territoire durant de si nombreuses années."Adrien Quatennens, lui aussi député du Nord mais pour La France insoumise, a twitté plus tard dans la matinée.Les drapeaux de la mairie ont été mis en berne. "Depuis ce matin et hier soir, le téléphone n'arrête pas de sonner et les gens remercient tout ce qu'il a fait pour la ville de Marly", raconte émue, Marie-Thérèse Hourez, première adjointe à la mairie de Marly. "Il a, des fois, été tellement critiqué par des gens qui racontaient n'importe quoi, et ça l'a fait souffrir car lui, ce qu'il voulait, c'était l'intégrité."Chez les habitants de Marly, la surprise règne : "Je suis surpris du décès de monsieur Thiémé, sachant que c'était un grand homme au niveau de la commune et une personne très humaine" reconnaît un passant. Pour cette Marlisienne, "ça choque tout le monde, on ne pensait pas à ça. [...] Il est parti trop jeune, 67 ans, c'est jeune, franchement je ne comprends pas."Une cérémonie d'hommage publique devrait être organisée dans les prochains jours par l'équipe municipale.