Plus de 5000 clients privés d'Internet à Dunkerque et Grande-Synthe après un incident

Près de 5000 clients d'Orange sont privés de réseau fixe et mobile, à Dunkerque et à Grande-Synthe, à la suite d'un accident survenu sur un chantier, a annoncé le géant de la télécommunication dans un communiqué, précisant qu'"un câble réseau a été rompu par un tiers lors de travaux". Une fibre optique et deux câbles en cuivre sont touchés.



Le réseau fixe (internet et téléphonie) ainsi que le réseau mobile sont perturbés depuis ce jeudi matin, sans que l'on sache, à ce stade, à quelle heure le réseau reviendra à la normale. "Un état des lieux est en cours afin de mesurer l'ampleur des réparations" indique encore Orange.