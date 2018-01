Plus bas, le prix de l'essence attire les frontaliers en Belgique

Geoffrey Duchene, Ouvrier pompiste - CHez Moise - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Claire Chevalier, Damien Louvet et Marie-Elisabeth Masson

La différence est flagrante. D'un côté de la frontière, les stations-service sont désertes. De l'autre, elles voient s'agiter de l'autre un ballet incessant de véhicules... généralement immatriculées en France.Ici à Hertain, près de Tournai,"Ils gagnent entre 11 et 15 centimes, ça vaut le coup" confie Geoffrey Duchene, ouvrier pompiste. Et côté consommateurs, l'économie vaut parfois le déplacement.Un habitant de La Madeleine fait mêmepour faire son plein. Il roule à l'essence et au GPL, moitié moins cher en Belgique"Sur le gaz, je gagne une petite dizaine d'euros par rapport au prix français, et sur l'essence à peu près la même chose" explique Bernard Van Damme, "donc c'est largement amorti."Quelques euros de gagnés, mais le bon plan ne durera peut-être pas pour les propriétaires de voitures diesel : en Belgique non plus plus,