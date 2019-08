La plus grande sculpture d'Europe va bientôt orner une autoroute belge

L'Arc Majeur

Bernar Venet devant une de ses oeuvres en 2013 / © GERARD JULIEN / AFP

Elle sera deux plus grande que la statue de Jésus à Rio de Janeiro, plus haute que la Statue de la Liberté. L'Arc Majeur revendique le statut de plus grande sculpture du monde. “ll y a des monuments plus hauts dans le monde, mais pas de plus grande sculpture faite par un artiste", explique le porte-parole du plasticien français Bernar Venet.L'Arc Majeur sera toujours dominé par le monument de la Mère Patrie en Ukraine, situé à 102 mètres de haut, ou par le Sanctuaire du Christ Roi à Almada, au Portugal, qui mesure 110 mètres de haut. Le monument le plus haut du monde, avec ses 182 mètres de haut, serait une statue du premier vice-Premier ministre indien, Sardar Vallabhbhai Patel, à Gujrat.L'oeuvre est en passe d'être construite sur la E411 entre Namur et Luxembourg, près du village de Lavaux-Sainte-Anne.L'endroit a été choisi notamment parce que la vue n'est gênée par rien, même pas un lampadaire. 60 mètres de haut, 250 tonnes d'acier, cette oeuvre va coûtera 2,5 millions d'euros, en grande partie financée par la fondation John Cockerill . Elle aurait pu être installée en France dans les années 80, près d'Auxerre. L'oeuvre avait été commanditée en 1984 à l'artiste par l'ancien ministre français Jack Lang.La sculpture sera installée à partir du 10 août et inaugurée en octobre.