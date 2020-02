Le plus long secteur pavé du Paris-Roubaix prend le nom de l'ancien vainqueur John Degenkolb

C'est un secteur de 3700 mètres, situé entre Hornaing et Wandignies-Hamagequi s'appellera dorénavant "John Degenkolb". Le coureur de Lotto Soudal n'a peut-être remporté qu'une seule édition de l'Enfer du Nord ( en 2015 , après 114 ans sans victoire allemande), mais il est associé pour longtemps à Paris-Roubaix."C'est incroyable, c'est quelque chose dont je n'aurais jamais rêvé, pour être honnête" a-t-il confié lors de l'inauguration, à Hornaing. "Beaucoup de coureurs ont gagné la course Paris-Roubaix, mais tous n'ont pas eu l'honneur d'avoir un secteur pavé à leur nom ! C'est quelque chose de spécial et j'en suis vraiment très heureux !"Il faut dire que l'Allemand n'a pas seulement gagné la Reine des classiques : nommé ambassadeur des "Amis de Paris-Roubaix" en octobre 2018, il a surtout sauvé l'édition junior de "l'Enfer du Nord" via un appel aux dons , lorsque ce dernier a été menacé de suppression."Dege" n'a jamais caché son amour pour les pavés de Paris-Roubaix . Et ces derniers le lui rendent bien : en juillet 2018, l'Allemand avait remporté la 9étape du Tour de France entre Arras et Roubaix, qui comportait quinze secteurs pavés.