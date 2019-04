La Pole Dance séduit de plus en plus les Picardes

Des origines canadiennes

La Pole Dance séduit de plus en plus de Picardes

Un grand format signé Yolande Malgras, Jean-Paul Delance, Julien Cortinovis et Léo Ségala. Avec Tiphaine Loreau-De-Vrye, gérante "Oise Pole Studio" ; Amandine Cerutti et Isobel Graziani enseignantes de Pole Dance ; Aline Tassart, pratiquante ; Ami Sène, gérante du "Loft Fitness" ; Olivia Ondoua, Sarah Berna et Hilaire Christophe, élèves.

Elles glissent autour de la barre avec un air d’apesanteur. Au "Oise Pole Studio" de Beauvais, plusieurs enseignantes de Pole Dance se retrouvent pour un atelier. Après une demi-heure d’échauffement, les jeunes femmes enchaînent les figures sophistiquées avec une facilité déconcertante.Parmi elles, Tiphaine Loreau-De-Vrye, propriétaire du club. Après avoir été formée à Tahiti puis à Las Vegas, elle a également ouvert deux autres studios à Chantilly et Compiègne. Désormais, elle compte 250 élèves dans ses rangs. « Je ne suis pas tellement surprise parce que ce sport apporte tellement aux femmes, explique-t-elle. C’est un gain de confiance en soi. Cet art mérite vraiment d’être connu car les mentalités sont en train de changer ».L’histoire du Pole Dance remonte au 19ème siècle, dans les fêtes populaires canadiennes où les plus braves escaladaient un poteau sous chapiteau. Puis la pratique a été reprise par les stripteaseuses, d'où cette réputation sulfureuse qui colle aujourd'hui encore à la discipline.Ce qui fait bien sourire ces adeptes car évoluer sur une barre fixe ou tournante de 4 mètres 20 de haut relève plutôt de l'athlétisme. « Ici, on se dépasse, on s’élève, souligne Amandine Cerutti, enseignante de Pole Dance. On a vraiment des sensations d’équilibre parce qu’à certains moment, on sent que la figure ne va tenir qu’avec l’équilibre. Il y a un côté miraculeux de se dire qu’on arrive à faire ça ».Pendant les cours avec les débutantes, tous les âges sont représentés. Mais pas question de porter un justaucorps, car il faut laisser le maximum de peau nue pour adhérer à la barre. Pendant les figures, chaque articulation, chaque point d’accroche entre le corps et la barre est sollicité.Renforcement musculaire, gainage : la Pole Dance est un sport complet qui fait travailler tous les muscles du corps. L’impact sur la silhouette serait même visible dès le premier mois. Alors, quoi de mieux pour allier l’utile à l’agréable ?