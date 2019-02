Pôle Emploi organise la semaine des métiers du numérique en Hauts-de-France

Ateliers de découverte des métiers et des formations, job-dating, conférences... Du 25 février au 1er mars, Pôle Emploi organise la semaine des métiers du numérique. Une semaine pour faire connaître un secteur en pleine expansion et qui peine à trouver des candidats.En cause, les préjugés autour du numérique : beaucoup pensent qu'il faut être un geek pour travailler dans cette branche d'activité. Mais les métiers du numérique sont partout et n'importe quel profil peut être formé. Pas besoin d'être un expert.Dans les Hauts-de-France, chaque année, 3.000 emplois sont à pourvoir, selon Rachid Benabdelhak, conseiller Pôle Emploi à l'agence Millevoye d'Amiens, interrogé par nos confrères de France Bleu Picardie . Le secteur emploie plus de 22.000 personnes dans la région.Pour connaître le programme de la semaine des métiers du numérique dans les Hauts-de-France, cliquer ICI.