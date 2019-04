Pollen de bouleau : le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange

Quelques conseils Rincez-vous les cheveux en fin de journée, car les pollens s'y déposent.

Favorisez l'ouverture des fenêtre avant le lever du soleil et après son coucher.

Évitez de vous exposer à d'autres substances irritantes (tabac, produits d'entretiens, encens, parfums d'intérieur, etc.)

Limitez les activités vous exposant au pollen (entretien de jardin, activités sportive) ou privilégiez la fin de journée et le port de lunettes de protection

Évitez de faire sécher le linge à l'extérieur, car les pollens se déposent sur le linge humide.

Le pollen de bouleau revient en force dans le Nord et le Pas-de-Calais. Depuis dimanche, les deux départements sont en vigilance orange concernant ce type de pollen, généralement concentrés dans l'air en avril et en main.De tous les pollens, celui du bouleau est l'un des plus allergisants en France avec celui du cyprès et peut être à l'origine de conjonctivites, de rhino-conjonctivites et d'asthmes allergique.Il existe plusieurs moyens de s'informer sur les fortes concentrations en pollens tout au long du printemps, via la carte des niveaux de vigilance département par département , ou bien par une carte interactive des zones à risque dans les Hauts-de-France.