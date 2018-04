Pollution aux particules : le préfet abaisse les limitations de vitesse de 20 km/h

Pour lutter contre l'épisode de pollution atmosphérique qui s'installe dans notre département du Nord, la préfecture a décidé de mettre en place son plan de réductions des émissions de polluants.Les vitesses maximales autorisées sont ainsi abaissées sur les axes routiers et autoroutiers du département du Nord àLa vitesse des poids-lourds d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes est, quant à elle, limitée à 80 km/h. La préfecture annonce en outre des contrôles de vitesse renforcés pour assurer le respect de la mesure.Les industriels aussi doivent respecter les mesures mises en place en cas de pics de pollution. Côté agricole, "l’écobuage et les brûlages des déchets agricoles sont interdits. Si le niveau d’alerte persiste, à compter du samedi 21 avril 2018 à 16h00, les épandages de fertilisants devront être reportés dans la mesure du possible ou, à défaut, être réalisés via des procédés faiblement émetteurs d’ammoniac" stipule le communiqué de la préfecture.En outre, dans les espaces verts et jardins publics, le préfet rappelle que les brûlages à l’air libre des déchets verts - y compris dans des incinérateurs - sont interdits.Il est recommandé aux personnes vulnérables d'éviter les activités sportives en plein air. Les conseils sont à retrouver sur le site du ministère de la santé. Le mieux est de surveiller l'évolution de la situation sur le site d' Atmo