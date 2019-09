Pollution : le bulletin météo de France 3 Hauts-de-France donnera désormais l'indice de qualité de l'air

Pollution : le premier bulletin de France 3 Hauts-de-France consacré à la qualité de l'air

Coopération franco-belge

Pollution de l'air : la France et la Belgique s'accordent sur un dispositif et des méthodes communs

Les indices de qualité de l'air seront dorénavat donnés dans chacun de nos bulletins météo, après la signature ce mercredi 18 septembre d'une convention avec Atmo Hauts-de-France , l' ARS et l'État, représenté par le préfet du Nord Les présentateurs du bulletin relatif à la qualité de l'air ont été formés depuis près de deux semaines, notamment "sur les principaux polluants, les outils de mesure et les recommandations pour agir au quotidien", indique la préfecture du Nord dans un communiqué. L'indice de qualité de l'air sera ainsi diffusé dans les bulletins météo quotidiens à partir de ce mercredi soir."Cette communication quotidienne vise à permettre aux téléspectateurs d’accéder plus facilement à l’information sur la qualité de l’air pour qu’ils adaptent leur comportement et leur mode de déplacement en faveur de la santé collective et individuelle" est-il encore indiqué.Vendredi dernier, la France et la Belgique s'était également accordées, à Tournai, sur un dispositif et des méthodes communes pour harmoniser l'information sur la qualité de l'air entre les deux pays.Chaque année, la pollution atmosphérique est à l'origine de 48 000 décès prématurés en France, et de 6 500 décès prématurés dans les Hauts-de-France. Depuis le début de l'année 2019, la région a connu 46 jours d'épisodes de pollution de l'air.