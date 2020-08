Pollution à l'ozone : les mesures de restriction maintenues dans le Nord et le Pas-de-Calais jusqu'à cette nuit

Épisode de #pollution à l'ozone de nouveau prévu demain dans le #Nord et le #PasdeCalais. Les mesures de réduction des émissions de polluants prises par le préfet dans ces deux départements sont prolongées jusqu'au mardi 11 août à 23h59.

+ d'infos 👉https://t.co/VR3y0ABK0N pic.twitter.com/l9B8CrPVbw — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) August 10, 2020

[ Pic de pollution ] Épisode de pollution à l'ozone et aux particules PM10 prévu aujourd’hui sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Il devrait se poursuivre demain avec l’ozone, mais les concentrations en PM10 devraient diminuer.

📌https://t.co/oHYqaMl4Re pic.twitter.com/489trfkALG — Atmo Hauts-de-France (@AtmoHdF) August 10, 2020

Quelles sont ces mesures de restriction ?

réduction de la vitesse à 110 km/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 km/h.

réduction de la vitesse à 90 km/h sur les portions d'autoroutes et de routes normalement limitées à 110 km/h.

réduction de la vitesse à 80 km/h pour les poids-lourds de plus de 3,5 tonnes.

interdiction totale de la pratique du brûlage à l'air libre des déchets verts.

interdiction de l'écobuage et du brûlage à l'air libre des sous-produits agricoles.

Les mesures de restriction dans le domaine du transport, de l'industrie, de l'agriculture et dans les zones résidentielles vont se poursuivre jusqu'à ce mardi soir, à 23H59 dans le Nord et le Pas-de-Calais, a indiqué lundi soir la préfecture de la zone de défense et de sécurité Nord, qui s'appuie sur ATMO Haut-de-France."Le niveau d’alerte sur persistance pour l’ozone est maintenu pour ce lundi 10 août et le mardi 11 août dans le Nord et le Pas-de-Calais", est-il encore indiqué. Le seuil d'alerte, fortement lié à l'épisode caniculaire, avait déjà été atteint samedi et les mesures de restriction concernaient également l'Oise. Ce n'est désormais plus le cas.Toutes les mesures, y compris celles concernant le secteur industriel, sont consultables à cette adresse