Pollution à l'ozone : le niveau d'alerte déclenché dans les Hauts-de-France

© Atmo Hauts-de-France

Le niveau d'alerte sur persistance va être déclenché ce dimanche dans Hauts-de-France : dans un communiqué publié par Atmo,dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne et l'Oise. Les prévisions sont les mêmes pour la journée de lundi.étant donné que le seuil a déjà été atteint dans le Nord et le Pas-de-Calais samedi.Selon la carte publiée sur le site d'Atmo , on respire à peine mieux sur le littoral, avec un niveau 6 ("médiocre" à Calais, Boulogne-sur-Mer et Dunkerque)."L’ozone se forme, à partir des polluants, émis par le trafic automobile et les activités industrielles sous l’action du soleil et des fortes températures" explique Atmo dans son communiqué.L'Agence régionale de la Santé recommande aux personnes vulnérables d'éviter les activités sportives ou physiques intenses ainsi que de limiter leurs déplacements.