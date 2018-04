Pollution à l'ozone : qualité de l'air médiocre dans les Hauts-de-France ce jeudi 19 avril

[INDICE & PREVISION] L'augmentation prévue des concentrations en #ozone et #particules rend la qualité de l' #air des @hautsdefrance médiocre. En cause, les mauvaises conditions de dispersion... pic.twitter.com/vhkp3TPgq3 — Atmo Hauts-de-France (@AtmoHdF) 18 avril 2018

L'augmentation en ozone et particules dégrade la qualité de l'air. En cause, les conditions météorologiques qui empêche la dispersion des polluants atmosphériques. Ce mercredi 18 avril, la qualité de l'air atteint le niveau 6 à Creil, Amiens et Boulogne. La plupart des autres grandes villes du Nord et du Pas-de-Calais est encore au niveau 5 (qualité de l'air moyenne).Ce jeudi 19 avril, Atmo prévoit, avec un niveau 6 dans la pluaprt des grandes villes, et jusqu'à 7 à Calais et Dunkerque.Dans le même temps,Les pollens de frêne, de bouleau, de charme et de cyprès sont les plus présents. Le risque allergique devrait s'étendre au moins jusqu'à la mi-mai.