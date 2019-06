Pollution : la qualité de l'air se dégrade dans le Nord à partir de lundi

Se dirige-t-on vers un nouveau pic de pollution ? Atmo Hauts-de-France prévoit une dégradation de l'air ce lundi , avec un indice de qualité de l'air de 7 (sur 10) dans la région lilloise et dans le Valenciennois, ce qui correspond à une qualité de l'air médiocre.Cette baisse de la qualité de l'air survient alors que la région est frappée par une vague de chaleur inédite par sa précocité . On ignore pour l'heure si les deux phénomènes sont liés, mais la chaleur et l'absence de vent empêchent généralement la pollution de se disperser.La situation sera surtout à surveiller à partir de mardi, lorsque le thermomètre dépassera largement les 30°C.