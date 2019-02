Pollution : réduction de vitesse de 20 km/h dans le Nord et le Pas-de-Calais

Vitesse réduite de 20 km/h

Une alerte pollution "sur persistance" a été déclenchée ce lundi après-midi dans le, les concentrations de poussières en suspension(50 µg/m3)."La vitesse des véhicules à moteur estles portions d'autoroute normalement limitées à 130 km/h" et "sur les portions d'autoroutes et de routes nationales et départementales normalement limitées à 110 km/h."La vitesse maximale des poids lourds de plus de 3,5 tonnes est, elle, réduite à 80 km/h sur ces mêmes routes.L'indice de qualité de l'air est "" dans le Calaisis, la métropole lilloise, à Lens et à Douai, peut-on voir sur la carte d' Atmo Hauts-de-France Cette alerte va se prolonger jusqu'à mercredi.