La pollution relevée dans des écoles des Hauts-de-France confirmée par une enquête d'Envoyé spécial

Un aperçu de la carte publiée par Franceinfo / © Franceinfo

Des mesures sanitaires à prendre

L'école maternelle Jules Moriamez (Valenciennes)

(Valenciennes) L'école maternelle Alphonse Daudet (Roubaix)

(Roubaix) L'école primaire publique Jules Michelet (Roubaix)

(Roubaix) Le lycée privé professionnel et technologique Saint-Martin (Roubaix)

(Roubaix) L'école maternelle publique Jenner (Lille)

(Lille) L'école primaire privée Saint Vincent de Paul (Lille)

(Lille) Le groupe scolaire : Ecole maternelle La Fontaine (Lille)

(Lille) Le groupe scolaire Roger Salengro (Lille)

(Lille) L'école élémentaire et maternelle privée du Sacré Coeur (Coudekerque-Branche)

(Coudekerque-Branche) L'école maternelle Gréber (Beauvais)

(Beauvais) L'école maternelle publique Louise Michel (Mouy)

L'école maternelle publique du Parc (Malo-lès-Bains)

(Malo-lès-Bains) L'école primaire publique Madame Rolan-Lamartine (Lomme)

(Lomme) L'école élémentaire privée Saint-Pierre (Lille)

(Lille) Le collège privé Saint-Jean (La Madeleine)

L'émission "Envoyé spécial" s'intéressait jeudi à la pollution du sol, de l'eau ou de l'air dans des établissements scolaires. L'épisode a été accompagné sur le site Franceinfo d'une carte détaillant le résultat des analyses dans chaque école de France métropolitaine.Dans les Hauts-de-France, on y retrouve 15 établissements scolaires associés à des "sites à risque", notamment àParmi eux, une dizaine d'écoles figuraient déjà fin novembre dans une carte que nous diffusions suite à la publication d'un rapport de l'association Robin des Bois Les établissements scolaires - crèches, écoles primaires, collèges ou lycées - sont classés dans lesen fonction de la pollution de l'air, de l'eau et du sol : A pour un établissement sain, C lorsque des mesures sanitaires doivent être prises.Ces écoles sont souvent situées à proximité de sites ou d'anciens sites industriels.Parmi les établissements en rouge, on trouvait déjà en novembre :À cette liste s'ajoute désormais d'autres écoles, classées "à risque" dans la carte publiée par Franceinfo :La forte pollution des établissements déjà cités dans le rapport de l'association Robin des BoisCe recensement a été obtenu en croisant les données de la Base des anciens sites industriels et activités de service (Basias), qui liste les anciens sites industriels, avec le fichier des établissements accueillant des enfants. Il a donné lieu à la réalisation de, sur les quelque 66.000 que compte la France.