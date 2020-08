Pollution : les restrictions maintenues dans le Nord et le Pas-de-Calais jusqu'à jeudi soir

#pollution Les mesures sont prolongées jusqu’au jeudi 13 août à 23h59 dans le #Nord et le #PasdeCalais https://t.co/BFIHmhIv1O — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) August 11, 2020

[ Infos ] Épisode de pollution en alerte sur persistance pour l'ozone aujourd’hui et demain dans le 59 et le 62. Épisode aux PM10 est également prévu dans le 62 pour aujourd'hui, en niveau d'information et recommandation.

> Infos et recommandations : https://t.co/aFrLTsEhrr pic.twitter.com/G1qlK93VLJ — Atmo Hauts-de-France (@AtmoHdF) August 11, 2020

Quelles sont ces mesures de restriction ?

réduction de la vitesse à 110 km/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 km/h.

réduction de la vitesse à 90 km/h sur les portions d'autoroutes et de routes normalement limitées à 110 km/h.

réduction de la vitesse à 80 km/h pour les poids-lourds de plus de 3,5 tonnes.

interdiction totale de la pratique du brûlage à l'air libre des déchets verts.

interdiction de l'écobuage et du brûlage à l'air libre des sous-produits agricoles.

Les mesures de restriction dans le domaine du transport, de l'industrie, de l'agriculture et dans les zones résidentielles soont prolongées jusqu'à jeudi 13 août, 23H59 dans le Nord et le Pas-de-Calais, a indiqué mardi la préfecture de la zone de défense et de sécurité Nord, qui s'appuie sur ATMO Haut-de-France."Le niveau d’alerte sur persistance pour l’ozone est maintenu pour ce mardi 11 août et le mercredi 12 août" dans les deux départements nordistes ; mais à cela s'ajoutait hier "le niveau d'information et de recommandations pour les poussières en suspension PM10 dans le Pas-de-Calais."Toutes les mesures, y compris celles concernant le secteur industriel, sont consultables à cette adresse