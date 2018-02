Pollution : la vitesse limitée tout le week-end sur les axes routiers des Hauts-de-France

vendredi 23 février dès 5h30, jusqu'au lundi 26



Vitesse réduite de 20 km/h

Un épisode persistant deatmosphérique aux particules fines (PM10) a conduit la préfecture de région des Hauts-de-France à prendre un arrêté visant àCes mesures restrictives prennent effet ceLa région Hauts-de-France connaît un épisode de pollution atmosphérique aux particules fines (PM10). Le niveau d’information-recommandation (1er seuil réglementaire) est dépassé depuis le mercredi 21 février. Au vu de l’évolution défavorable des conditions météorologiques et des modèles de prévision de la qualité de l’air, l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air (Atmo Hauts-de-France) prévoit la poursuite de cet épisode, avec le déclenchement, ce jeudi 22 février, du niveau d'alerte sur persistance, l'épisode étant considéré, au terme de deux jours, comme durable, indiquent les autorités.

L'arrêté préfectoral fera appliquer dès vendredi à l'aube une mesure de réduction obligatoire de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les axes routiers et autoroutiers, dont la vitesse maximale autorisée est habituellement de 130 et 110km/h (110 au lieu de 130, et 90 au lieu de 110). Des contrôles de vitesse seront mis en place afin d’assurer le respect de cette mesure.



Pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, la vitesse maximale autorisée sur ces axes sera de 80 km/h.



Autres mesures et recommandations

Pour le, "les brûlages des sous-produits agricoles sont interdits. Les épandages de fertilisants minéraux et organiques ainsi que les travaux au sol (sous réserve des dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 7 avril 2016 modifié) doivent être reportés. Les professionnels doivent par ailleurs recourir à des procédés d’épandage faiblement émetteurs d’ammoniac et d’enfouissements rapides des effluents".Il est enfin recommandé aux(femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes asthmatiques, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires) et sensibles (personnes diabétiques, personnes immunodéprimées, personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux…) "de respecter scrupuleusement leur traitement médical en cours, ou de l’adapter sur avis de leur médecin, de consulter leur médecin en cas d’aggravation de leur état ou d’apparition de tout symptôme évocateur (toux, gêne respiratoire, irritation de la gorge ou des yeux) et d’éviter toute activité physique ou sportive intense".