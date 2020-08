Pollution : la vitesse réduite dans l'Oise, le Nord et le Pas-de-Calais jusqu'à lundi midi

110 km/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 km/h

90 km/h sur les portions d'autoroutes et de routes normalement limitées à 110 km/h

80 km/h pour les poids-lourds de plus de 3,5 tonnes

⚠️ Épisode de #pollution : retrouvez les mesures de réduction des émissions de polluants prises par le préfet dans les départements du #Nord, de l'#Oise et du #PasdeCalais 👉https://t.co/tzHS2ELz95

Mises en place à compter de ce samedi 8 août à 18h jusqu'au lundi 10 août à 12h. pic.twitter.com/nuZ2psoVd8 — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) August 8, 2020

Une pollution fortement liée à l'épisode de fortes chaleurs actuel

[ Épisode de pollution ] Atmo HdF prévoit un épisode de pollution à l'ozone aujourd’hui et demain sur l'Oise, le Nord et le Pas-de-Calais.

Plus d'infos : https://t.co/Xo8vMYHk1z pic.twitter.com/1m50SgfWVt — Atmo Hauts-de-France (@AtmoHdF) August 8, 2020

En raison de l'épisode de pollution qui touche actuellement les Hauts-de-France, la préfecture de région a décidé d'appliquer des mesures de réduction de la vitesse. Elles concernent le Nord, l'Oise et le Pas-de-Calais. Le département picard applique déjà les mesures depuis vendredi Elles sont valables depuis ce samedi 8 août à 18 heures et prendront fin ce lundi 10 août à 12 heures, si la situation s'est améliorée. Les vitesses sont abaissées à :Ces mesures ne concernent pas uniquement les particuliers. Dans le secteur industriel, les entreprises sont invitées à réduire temporairement l'utilisation de systèmes émetteurs d'ozone. L’écobuage et le brûlage à l’air libre sont interdits pour les agriculteurs.L'ozone se forme "à partir des polluants émis par le trafic automobile et les activités industrielles sou l'action du soleil et des fortes températures." La canicule actuelle influence cet épisode de pollution. "Des polluants précurseurs, émis dans notre région et importés depuis l'extérieur, se transforment en ozone sous l'effet du rayonnement solaire, des températures élevées ainsi que des conditions de vents faibles actuelles qui ne permettent pas une bonne dispersion des polluants dans l'air", précise ATMO Hauts-de-France, l'agence de surveillance de la qualité de l'air.