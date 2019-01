Pompier professionnel, il participe à l'Enduropale du Touquet pour soutenir une association

Pierre Andrieux

Reportage d'Ali Benbournane et de Bertrand Thery

À une semaine de l'enduropale du Touquet, l'heure est aux derniers préparatifs pour Pierre Andrieux. Ce pompier professionnel de 35 ans participera à la célèbre course pour la neuvième fois. Et cette année, il a décidé de soutenir une cause qui lui tenait à coeur en courant aux couleurs de l'Oeuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers.D'ailleurs, son numéro de moto n'a pas été choisi au hasard.Ça permet d'attirer l'oeil" explique-t-il.Pour être à son meilleur niveau le week-end prochain, Pierre Andrieux s'entraîne dur. À la caserne, il bénéficie de deux séances de sport par jour, ce qui entretient sa condition physique.Et toute la caserne est derrière lui. "Normalement je l'appelle "mon lieutenant". Mais là, je vais dire "Allez Pierre !" plaisante un de ses collègues. Pour le lieutenant, ce soutien est forcément un plus. "Quand ça va commencer à être difficile sur la moto, on pensera aux collègues et aux orphelins pour avoir un regain d'énergie."