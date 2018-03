Les pompiers du Nord veulent plus de femmes dans leurs rangs

100 femmes sapeurs #pompiers sont rassemblées à la Préfecture du Nord à Lille. À l'occasion de la #journeedesdroitsdesfemmes, le SDIS59 présente son plan d'action en faveur des femmes sapeurs-pompiers.#auxlancescitoyennes #toutfeutoutfemme #8mars pic.twitter.com/JTPlKuyD7A — SDIS 59 (@Sdis59) 8 mars 2018

Dans le Nord, 1 pompier sur 10 est une femme

22 mesures pour faire avancer les choses ?

Sapeur-pompier, un métier typiquement masculin ? Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord voudrait corriger cette image, et a présenté dans ce but son "plan d'action en faveur des femmes sapeurs-pompier", ce 8 mars à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme.L'occasion, d'abord, de faire un constat de la lente féminisation du métier : alors que, on ne compte toujours quefrançaisDans le Nord, le constat est plus alarmant encore : on ne compte que 601 femmes au sein des 6 547 pompiers du département,. Pire même : elles ne sont quesur 2 040, ce qui représente...On n'avoisine la parité qu'au Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) où: 160 sur 369 pompiers.Sur une note plus positive, le SDIS 59 devrait se féminiser dans les prochaines années si on observe la répartition des sexes chez les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), une formation de quatre ans (dès 13 ans) qui facilite le recrutement en sapeur-pompier volontaire.Parmi ces JSP, on comptesur un total de 636 jeunes,qui a de quoi redonner de l'espoir.Dans son plan d'action, le SDIS 59 liste les 22 mesures proposées par un groupe de travail national : adapter davantage de vestiaires, de sanitaires ou d'équipements, encourager les femmes à viser les postes à responsabilité, respecter la parité ou encore lancer une série de télévision ou en streaming mettant en scène une femme pompier...Sur ces 22 mesures,