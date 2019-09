Les pompiers de l'Oise et de la Somme appelés en renfort sur l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen

Les zones Nord et Ile de France réquisitionnés

Le @sdis80 a engagé 3 engins et 14 personnels en renfort de nos collègues du @SDIS76

Courage à l’ensemble de nos collègues engagés

Suivez les consignes des comptes officiels et autorités@Prefet80 https://t.co/gcPxPs8bWc — Sapeurs-Pompiers de la Somme - SDIS80 (@sdis80) September 26, 2019

Les fumées traversent la Somme

Incendie de l'entreprise @LubrizolCorp de @Rouen classée #Seveso seuil haut

Feu d’hydrocarbures dégageant d'épaisses fumées et une forte odeur sans toxicité selon les analyses

Traverse actuellement le département de la #Somme - sans risque pour la population @sdis80 @Prefet76 — Préfet de la Somme (@Prefet80) September 26, 2019

Afin de prêter main forte aux sapeurs-pompiers de Seine-Maritime, deux groupes de renfort venus de l'Oise et de la Somme sont partis ce matin direction Rouen.Cette nuit, un important incendie s'est déclaré dans l'usine Lubrizol qui fabrique des lubrifiants. Le site est classé Seveso, c'est-à-dire qu'il fait parti des sites qui présentent les risques accidentels les plus importants : usines chimiques, dépôts pétroliers, logistique de matières dangereuses."L'objectif de l'Etat major, c'est d'envoyer des colonnes de renfort qui émanent de la zone Nord et de la zone Ile de France", explique le lieutenant-colonel Serge Lalouette. Cela concerne ainsi le département de l'Oise et de la Somme.De ce fait, les sapeurs-pompiers de l'Oise partent avec des engins lourds venus de Beauvais, Creil, et Thourotte et le SDIS de la Somme emmène un groupe d'incendie urbain et deux fourgons pompe tonne (FPT) des centres d’Airaines et d’Abbeville.Les sapeurs pompiers de la région se sont déjà entraînés sur ce type d'intervention à risque. La région Hauts-de-France est en effet la 2e de France en nombre de sites Seveso.Selon la préfecture de la Somme, les fumées traversent le département ce jeudi matin, portées par des vents dominants. "Ce feu d’hydrocarbure produit une importante fumée qui dégage une forte odeur mais sans toxicité selon les analyses réalisées", précise-t-elle.Les axes routiers N338, N1338, Pont Flaubert et A150 sont fermés en direction de Rouen pour une durée indéterminée.