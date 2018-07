Pont fermé, maillots bleus interdits... : à la frontière, on se méfie des débordements

Police locale de Mouscron Madame Brigitte Aubert, Bourgmestre, la Police locale de Mouscron et les services communaux liés à la sécurité vous informent que la FanZone sera bien organisée ce mardi 10 juillet 2018 dès 17h00 à...

Pont fermé à la frontière

Amitié franco-belge, match entre voisins, derby des cousins... Peut-être mais en, on se méfie quand même de la rivalité entre supporters. résultat : certaines villes prennent depuis quelques heures des mesures de prévention. Objectif officiel : éviter les débordements. A Mouscron, la police a carrément décidé d'interdire les maillots bleu-blanc-rouge dans sa fan-zone située sur la Grand'Place."La FanZone sera uniquement noir-jaune-rouge, explique la police locale sur sa page Facebook. (...) Si vous souhaitez supporter nos proches voisins, nous vous informons que diverses FanZones aux couleurs des Bleus seront mises en place au Zénith de Lille, sur la Grand-Place de Roubaix, au Chagnot à Tourcoing, …" Pas très accueillant..., autre commune frontalière, le pont-frontière entre Wervik (Belgique) et Wervicq-sud (France) sera carrément fermé. Les maire-bourgmestre des deux communes ont pris un arrêté interdisant la circulation à cet endroit du mardi 10 juillet à 18 h au mercredi 11 juillet à 6 h du matin. "Mais les Français peuvent venir voir le match à pied ou à vélo, ils pourront quand même passer", rassure Youro Casier dans La Voix du Nord.

Pas de fanzone à Comines



, il n’y aura pas de fan zone du tout pour le même type de raisons. La ville craignait des débordements et a donc décidé de ne pas faire de fan-zone."J’ai émis un avis négatif et la bourgmestre m’a immédiatement suivi, précise à l'Avenir le commissaire divisionnaire de la zone de police de Comines-Warneton, Sébastien Dauchy. À Comines, à proximité de la frontière, il n’est pas évident de mélanger à la fois des supporters français et belges! Quand tout le monde supporte la même équipe, c’est bien plus facile à gérer… Or, à l’entrée, on ne peut pas refouler ceux qui portent un maillot bleu et laisser passer ceux qui portent un maillot rouge. On ne veut pas prendre de risques! Il faut jouer la sécurité.»Au contraire de cette série de mesures préventives, Tournai a décidé de jouer le fair-play et a décidé d'afficher les drapeaux des deux pays sur son beffroi.Dans cette même ville, le dispositif de sécurité sera adapté, face à l'afflux probable de supporters : "On adapte la capacité de match en match en fonction de l’expérience vécue durant les rencontres précédentes et des informations recueillies à l’extérieur", précise le Chef de zone de la police de Tournai. "La mauvaise expérience vécue à Mons vendredi dernier sera ainsi prise en compte".