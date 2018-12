Ponts et week-ends prolongés : le calendrier des jours fériés 2019 va faire l'unanimité

La liste complète des jours fériés en 2019 Mardi 1er janvier : Jour de l'An

Lundi 22 avril : Pâques

Mercredi 1er mai : fête du Travail

Mercredi 8 mai : Victoire 1945

Jeudi 30 mai : Ascension

Lundi 10 juin : Pentecôte

Dimanche 14 juillet : Fête nationale

Jeudi 15 août : Assomption

Vendredi 1er novembre : Toussaint

Lundi 11 novembre : Armistice 1918

Mercredi 25 décembre 2019 : Noël

A l’exception 1er janvier, dix jours fériés jalonneront l’année 2019. Le calendrier sera favorable puisque 9 jours fériés sur 10 tomberont en semaine.Grâce à ce planning, vous pourrez profiter de quatre week-ends prolongés pour la Pâques (lundi 22 avril), la Pentecôte (lundi 10 juin), la Toussaint (vendredi 1er novembre) et l’Armistice (lundi 11 novembre).Enfin si vous êtes organisé, vous pourrez ajouter deux ponts en plus de celui du 1er janvier : le jeudi de l’Ascension (30 mai) et le jeudi de l’Assomption (15 août).Finalement, un seul jour férié sera « perdu » pour la plupart des travailleurs : celui du 14 juillet qui tombe un dimanche. Ce calendrier est plus favorable qu’en 2018 où deux jours fériés avaient eu lieu pendant le week-end.