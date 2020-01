La population a légèrement augmenté dans les Hauts-de-France, par rapport au dernier recensement

Troisième région de France

Alors que le recensement de la population 2020 a débuté jeudi 16 janvier, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), a publié les chiffres de la population dans la région Hauts-de-France au 1er janvier 2017, résultat du dernier recensement.Avec 6 003 815 habitants, les Hauts-de-France restent la troisième région la plus peuplée du pays, derrière l'Île-de-France (12 174 880) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (7 948 287). La population a légèrement augmenté par rapport à 2007 (+0,1%, soit 81 855 habitants), freinée par un solde migratoire négatif (-0,3%), alors que le solde naturel (les naissances), est l'un des plus dynamique de France (+0,4%). Entre 2007 et 2017, la population de tous les départements de la région a augmenté, à l'exception de l'Aisne (-0,1%).Le Nord et ses 2 604 361 habitants, est le département des Hauts-de-France le plus peuplé, porté par ses 56 communes à plus de 10 000 habitants (le nombre le plus important de la région) et par la métropole lilloise (1 240 456 habitants).L'Aisne est le département des Hauts-de-France le moins peuplé, avec 534 490 habitants. Juste derrière la Somme, qui en compte 572 443.Logiquement, la Picardie compte moitié moins d'habitants que l'ancienne région Nord Pas-de-Calais avec 1 931 436 Picards, contre 4 072 379 Nordistes.Le dernier recensement s'intéresse aussi aux évolutions de la société. En 2017, dans les Hauts-de-France, un enfant sur trois vit dans une famille monoparentale ou recomposée. Dans le détail, 21% des enfants habitants dans les Hauts-de-France vivent dans une famille monoparentale. Un chiffre fidèle à ce que l'on retrouve à l'échelle nationale. 13% d'entre eux vivent dans une famille recomposée, contre 11% dans l'ensemble du pays.