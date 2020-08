Port du masque, chômage partiel, prix du tabac... Ce qui change au 1er septembre

On fait le point sur les changements à prévoir à partir de mardi.

Port du masque en entreprise

Fin du dispositif de chômage partiel

Amende de 200 € pour consommation de drogue

À partir de ce 1septembre, il est désormais obligatoire de porter le masque en entreprise, lorsque vous vous trouvez dans des espaces clos ou partagés (open-spaces, couloirs, salles de réunion, etc.)Qu'il s'agisse d'un masque en tissu ou d'un masque chirurgical, c'est l'employeur qui doit le prendre en charge en tant qu'"équipement individuel de sécurité".Le ministre délégué en charge des PME Alain Griset a assuré que le non-port du masque serait dès lors "considéré comme une faute" et qu'il y aurait des contrôles de l'inspection du travail dans les bureaux. Un employé peut également engager une procédure contre son employeur s'il ne fait pas respecter cette mesure ou ne met pas de masques de protection à disposition de son personnel.Le dispositif de chômage partiel qui avait été mis en place en mars pour les salariés employés à domicile et les assistantes maternelles, pour aider les employeurs particuliers, prend fin en France métropolitaine.Jusque là, les particuliers pouvaient payer ces salariés, puis se faire rembourser 80% des heures de travail prévues mais qui n'avaient pas été réalisées.

Ce mardi, l'amende forfaitaire pour consommation de drogue, déjà testée dans le Val de Marne, est généralisée à l'ensemble du territoire national.



Cela signifie que les consommateurs interpellés, lorsqu'ils sont majeurs, reconnaissent les faits et possèdent moins de 10 g de cocaïne et 100 g de cannabis, peuvent être directement verbalisés et recevoir une amende, comme pour les délits routiers.



Cette amende s'établit de base à 200 euros, mais peut-être minorée à 150 euros ou majorée à 450 euros.

Évolution du prix du tabac

Augmentation du prix du gaz

Le prix du tabac change, mais sa hausse ou sa baisse dépend des marques : les Lucky Strike Bleu ou les Red Classic perdent par exemple 30 centimes, tandis que certaines marques de tabac à chicha, comme Al Fakher, grimpent d'un euro.Un tableau complet des évolutions de prix est à retrouver à cette adresse Comme chaque mois, les tarifs réglementés du gaz (HT) d'Engie évoluent : ils augmentent en moyenne de 0,6% par rapport au mois d'août.L'augmentation est plus faible pour les clients qui se servent du gaz pour la cuisson (0,2%), et plus importante pour les foyers qui se chauffent au gaz (0,7%)