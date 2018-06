Cédric Vasseur, le coureur du cru devenu "boss" des Cofidis

Intervenants : Cédric Vasseur, Manager général formation cycliste COFIDIS ; Sébastien Thelie; Assistant équipe cyclsite COFIDIS ; Alain Deloeuil; Directeur sportif formation cycliste COFIDIS ; Alain Vasseur (juillet 1997) ; Père de Cédric ; Jean Réveillon (juillet 1997); Ancien directeur des sports; France 2-France 3 ; Frédéric Reytsin; Journaliste La Voix du Nord ; Philippe Raimbaut; Agent de cycliste professionnel - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Grand angle de Jean-Luc Douchet et Antoine Morvan, Jean-Michel Carette, Christophe Chojna et Régis Gauvin. Montage de Fanny Duhem.

Le rendez-vous du Tour de France

À 47 ans, Cédric Vasseur a un CV déjà bien rempli. L'ancien coureur de Steenvorde a rejoint en octobre 2017 l'équipe Cofidis - dont il a longtemps porté le maillot - pour en devenir le manager général.Un Nordiste à la tête d'une équipe nordiste, quoi de plus normal ? "Je l'ai dirigé, et maintenant c'est lui qui me dirige !" s'amuse Alain Deloeuil, directeur sportif de la formation cycliste, qui voit en lui "quelqu'un de compréhensif, de pro et à l'écoute. Il a encore des choses à apprendre dans le métier, mais il va apprendre vite !"Le métier, ça viendra, mais le vélo ça, il connaît., il arrache le maillot jaune, qu'il garde pendant cinq jours sous les yeux d'une région qui a trouvé son champion.Et même lorsqu'il raccroche les rayons, en 2007, le Nordiste ne perd pas de vue sa passion en commentant les compétitions cyclistes pour France Télévisions."J'ai connu beaucoup de satisfaction en tant que commentateur, consultant TVqu'on retrouve quand on est en action sur le vélo ou quand on est dans une structure comme Cofidis" confie-t-il aujourd'hui.Et aujourd'hui ? "On sait que même si la volonté est là, le physique n'y est plus.."Alors l'ancien maillot jaune se contente de voir grand pour Cofidis, et veut briller pour son premier Tour de France en tant que manager. Quand nous l'avons rencontré lors de sa reconnaissance de la("Ça va être quelque chose de terrible !"), c'est là où il faut se montrer, c'est là où on écrit les pages du cyclisme" s'enflamme le patron des Cofidis. "Si on veut entrer dans l'histoire du cyclisme, il faut briller sur les routes ud tour de France, sinon on n'existe pas."