Possible suppression de 1000 emplois chez Auchan : les syndicats reçus ce lundi 6 janvier par la direction

Auchan : le délégué syndical CFDT réagit à la possible suppression de 1000 emplois



Les représentants syndicaux reçus séparément

La direction d'Auchan Retail France recevra ce lundi 6 janvier après-midi à Villeneuve d'Ascq (Nord) des représentants syndicaux de l'enseigne de distribution en difficulté, qui s'inquiètent de la possible suppression d'au moins 1.000 emplois "Je suis sollicité de toutes parts par les médias qui m'informent d'un plan de départs volontaires dans l'entreprise pour une cible de 1000 personnes !", a écrit Gérald Villeroy, délégué syndical CGT chez Auchan Retail France, dans un courrier daté du 31 décembre adressé à la direction des ressources humaines."J'ose pouvoir espérer d'une rencontre rapide avec l'ensemble des DSR [délégué syndicaux Retail] sur ce sujet, qui malheureusement fait déjà couler beaucoup d'encre", ajoutait-il. Il a indiqué que la direction avait ensuite appelé les représentants syndicaux pour les convier ce lundi 6 janvier après-midi à Villeneuve d'Ascq.Frédéric Montay, délégué syndical FO, a confirmé que son syndicat avait été invité mais il " ne sait pas à quoi s'attendre". Ce jeudi, Guy Laplatine, délégué central CFDT, jugeait aussi l'annonce crédible : "J'ai appelé la DRH qui n'a pas nié..." Et son analyse est sévère pour Auchan : "On a une mâturité des consommateurs qui ne veulent plus des grandes cathédrales de l'hyperconsommation où on achetait plus des prix que des produits. Le format yhpermarché dont Auchan était spécialiste est de moins en moins intéressant pour les consommateurs."Selon la CFDT, les représentants des organisations syndicales seront reçus séparément par la direction, dans le cadre de rencontres bilatérales, en dehors du calendrier social officiel. La direction avait indiqué ce jeudi 2 janvier soir n'avoir envoyé aucune convocation aux représentants syndicaux.Le groupe de distribution, en difficulté, avait déjà lancé un premier volet de son plan de "redressement" au printemps 2019, avec la cession de 21 sites concernant potentiellement entre 700 et 800 salariés. En juillet, la direction avait affirmé avoir trouvé des repreneurs pour dix des sites mis en vente.Propriété de l'Association familiale Mulliez (AFM), Auchan Holding a enregistré une perte nette de 1,145 milliard d'euros pour l'ensemble de l'année 2018.