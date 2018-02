Lille : un poste de «chargé de l'éloignement des étrangers» sur le site de “Pôle emploi”

ha bon ... chargé de l'éloignement des étrangers, un job d'avenir ? pic.twitter.com/ACJLe5oHWn — Monique Maitte (@MoMaitte) 18 février 2018

", c'est le titre de l'annonce publiée sur le site de Pôle emploi et repérée par des internautes ce lundi. C'est la Préfecture du Nord qui a fait paraître cette annonce. Elle cherche effectivement une personne (en CDD pour deux mois à Lille) qui serait chargée de "la mise en oeuvre de l'éloignement des étrangers incarcérés en situation irrégulière". Ils devront notamment "piloter la gestion des étrangers incarcérés", "rédiger les procédures d'éloignement"... 35h hebdomadaires payés 1656 € par mois.

«L'offre a été retirée, car elle a fait l'objet d'un signalement, a expliqué Pôle emploi au site Checknews. Nous retirons les offres pour les examiner lorsqu'il y a un signalement, dans le cadre de notre démarche relative à la qualité. Toutefois, l'offre est parfaitement légale dans sa présentation. Elle répond à un besoin de la préfecture du Nord, et plus précisément de la direction de l'immigration et de l'intégration au sein du secrétariat général de la préfecture. L'offre devrait être republiée avec une nouvelle description».



Effectivement, l'offre a été reformulée et est désormais visible ici avec cet intitulé : "Juriste spécialisé(e) en droit des étrangers H/F". Le reste du texte a également été largement modifié. Il n'est plus question "d'éloignement" ni même de "personnes incarcérées".



La Préfecture du Nord, contactée, indique que "la mission est la mise en œuvre des lois et règlements de la République, dans ce domaine, comme pour les autres que sont le droit au séjour, le droit d'asile ou l'accès à la nationalité" et que "l'annonce a été publiée pour un besoin de recrutement qui ne peut être honoré à court terme en raison des calendriers de mobilité."