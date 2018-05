La Poste met en place un service pour la déclaration des revenus

Depuis le 1er janvier 2018, la déclaration de revenus en ligne est obligatoire pour tous les contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2016 est supérieur à 15 000 €. Dès 2019, tous les Français seront concernés.La Poste propose aux particuliers qui ne sont pas à l'aise avec les outils numériques, un service payant (39€) pour une aide à la télédéclaration. un facteur service expert se rend au domicile de la personne.Il explique l’interface du site www.impots.gouv.fr , aide à la création d’une adresse email (si la personne n’en dispose pas) et à la création de l’espace particulier sur le site. Le postier détaille les champs à compléter sur le site au contribuable qui remplit et effectue sa déclaration lui-même.Pour bénéficier du service d’aide à la télédéclaration : un numéro unique, le 0 801 010 080, permet au particulier de se renseigner et de prendre rendez-vous avec un agent de La Poste, aux heures qui lui conviennent dans l’amplitude du créneau proposé (du lundi au vendredi de 8h à 18h).