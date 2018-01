Postes créés ou supprimés, REP... Ce qui va changer à la rentrée 2018 dans l'Académie de Lille

Dans les écoles maternelles et primaires

Dans les collèges et lycées

Collèges (hors SEGPA) : 56 postes supprimés

supprimés SEGPA : 20 postes supprimés

supprimés Lycées professionnels : 110 postes supprimés

supprimés Lycées : 50 postes créés

Après le bac

Des postes supprimés, d'autres créés, les "Devoirs faits" étendus à l'école primaire... En présentant ses vœux ce vendredi 19 janvier, le recteur de l'académie de Lille a également annoncé les chiffres-clé de la rentrée scolaire 2018.Au menu : de nombreux postes créés dans le secteur primaire, mais aussi et surtout des postes supprimés dans le secondaire.La bonne nouvelle d'abord :dans les écoles du premier degré (maternelles et primaires) du Nord et le Pas-de-Calais.D'après Mickaël Colin, secrétaire académique adjoint au Syndicat National des Enseignants du Secondaire (SNES), "les créations de postes dans le secteur primaire sont liées à la politique gouvernementale de dédoubler les classes de CP en REP (Réseau d'éducation prioritaire) et de CE1 en REP+".En septembre 2018, le rectorat veut atteindre un total de. Mais "le rectorat va supprimer un certain nombre de classes pour répartir ces créations de postes" avertit Mickaël Colin, qui précise qu'un tiers des effectifs du dispositif " Plus de maîtres que de classes " va être ponctionné. Des informations démenties par le rectorat de Lille.Pour l'enseignant pourtant, on se dirige vers "une disparition de classes ou une suppression de classes", pas si étonnante étant donné qu'en septembre 2018,que cette année.Par ailleurs, le dispositif " Devoirs faits " sera étendu à partir de la prochaine rentrée scolaire aux écoles du premier degré. Appliqué depuis octobre en collège, il permet depuis octobre d'accompagner les élèves de collège dont la famille en fait la demande.La mauvaise nouvelle, elle, se situe plutôt du côté du second degré, où 136 postes vont être supprimés, qui se répartissent ainsi :Comme le souligne Mickaël Colin, "la plus grosse partie des suppressions concerne les lycées professionnels","Il y a un certain nombre de secteurs ou de demi-secteurs qui seront peu ou pas remplis" ajoute l'enseignant. "Dans certaines formations."A contrario, lesgénéraux et technologiques serviront, eux, à "compenser la hausse démographique" puisque les effectifs en lycée augmenterontPourtant, alors queà la rentrée 2018, ces établissements avec ou sans SEGPA seront touchés par des suppressions de postes. Le rectorat l'explique par la nécessité de maintenir un "équilibre" dans la répartition des suppressions de postes entre le collège, le lycée et le lycée professionnel.Côté enseignement supérieur, avec l'arrivée de Parcours-sup pour remplacer APB , c'est surtout surque se concentre l'académie de Lille, qui s'attend à un afflux deen 2018.Le " Plan étudiants " mis en place en octobre 2017 sera développé dans ce sens : en terminale, deux professeurs principaux "" précise un document de l'académie de Lille.L'objectif est notamment de: près d'un étudiant sur deux a exprimé dans ses vœux l'une des quatre licences les plus demandées :(médecine) et. Par ailleurs, les bacheliers professionnels et technonologiques inscrits en première année de licence sont "encore trop nombreux" ajoute le dossier de presse de l'académie.L'académie a aussi constaté que depuis 3 ans, la part des premiers vœux et des admissions dans les Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) était moins importantes chez les élèves de terminale de l'académie de Lille qu'au niveau national.notamment à travers des campagnes ou un accompagnement.