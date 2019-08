Pourquoi Ambleteuse est-il un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?

Pourquoi Ambleteuse est l'un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais

C'est où Ambleteuse ?

Ce qu'il faut savoir sur Ambleteuse

Les incontournables d'Ambleteuse

Une curiosité à ne pas manquer à Ambleteuse

Une balade à Ambleteuse

Elle a été courtisée de César à Napoléon, avant d'être investie par les touristes de la Belle époque, et profite encore aujourd'hui de sa proximité avec le Cap Gris-Nez. Ambleteuse, 1800 habitants, n'est pas qu'un ancien village de pêcheurs...Le village se trouve entre Calais et Boulogne-sur-Mer, accessible via l'autoroute A16 (sortie n°34 – Wacquinghem) ou par la départementale D940. La gare la plus proche se trouve à Boulogne-sur-Mer, desservie par la liaison TGV Paris – Lille – Rang-du-Fliers.La position d'Ambleteuse, sur l'estuaire de la Slack, lui donne une importance stratégique particulière. C'est là que Jules César a fait embarquer une partie de sa flotte destinée à envahir la Grande-Bretagne, en 54 av. J.-C.C'est aussi là que le roi d'Angleterre Henri VIII, après sa conquête du Nord de la France, a fait construire au XVIsiècle deux places fortes pour défendre la côte contre les Français.En 1680, c'est le marquis de Vauban qui fait construire un fort à l'embouchure de la Slack, et plus tard c'est Napoléon Iqui investit les lieux en faisant construire un port. C'est de là qu'il projette d'envahir l'Angleterre, en 1805, avant d'être appelé à l'autre bout de l'Europe pour livrer la bataille d'Austerlitz.Napoléon III s'y intéresse à nouveau lorsqu'il s'allie à l'Angleterre contre la Russie, et à la fin du XIXsiècle, ce ne sont pas les armées, mais les touristes qui envahissent le village côtier : la noblesse et la bourgeoisie font construire des villas Belle Époque sur le front de mer. C'est le moment où la Côte d'Opale devient un lieu de villégiature.Le Fort d'Ambleteuse est le dernier fort en mer, sur le littoral qui s'étend de Cherbourg à la Belgique. Par marée haute, il est entouré par la mer.On l'appelle parfois à tort Fort Mahon, à cause d'une erreur administrative apparue vers 1840 dans la transcription de documents.Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été occupé par les Allemands qui y ont installé leur artillerie. Il a été endommagé par l'explosion de deux mines marines alliées en 1945, et se trouvait d'une manière générale dans un piètre état au sortir de la guerre.Il a fallu les efforts de l'association Les Amis du fort d'Ambleteuse , à partir de 1967 (deux ans après s on classement parmi les monuments historiques ) pour réussir à le restaurer en lui redonnant sa gloire d'antan.Le fort est bien entendu visitable, tous les dimanche entre Pâques et la Toussaint.L'église d'Ambleteuse, rattachée à la paroisse de Notre-Dame-des-Flots, s'appelle l' église Saint-Michel . Construite au XIXsiècle, elle met à l'honneur deux figures : la première est Saint-Michel combattant le dragon, illustrée par un vitrail à l'intérieur du lieu de culte.Et à l'intérieur se trouve une statue de Saint-Pierre d'Ambleteuse, associé à la commune : à la fin du VIsiècle le pape Grégoire envoie des évêques en Angleterre, menés par le futur Augustin de Canterbury, alias Saint-Augustin.Parmi ses compagnons se trouve un abbé du nom de Pierre, qui à son retour d'Albion trouve la mort dans un naufrage, au large d'Ambleteuse (alors appelée Amfleat).On l'enterre donc à cet endroit, mais selon le moine Bède le Vénérable, une lumière illumine la tombe toutes les nuits. Les riverains, qui pensent qu'il s'agit d'un saint, l'exhument alors pour l'enterrer à Boulogne."Pendant plus de dix siècles, son culte se continue, les reliques vénérées, un pèlerinage établi auprès de la fontaine d'Ambleteuse, à l'endroit où l'on avait inhumé Pierre de Canterbury" peut-on lire sur le site du diocèse d'Arras . Il est fêté le 29 décembre.Le village compte également un musée dédié à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale . Logique, au vu de sa position stratégique qui a vu Ambleteuse courtisée à la fois par le régime nazi et par les Alliés.Le musée s'étend sur 800 m² et montre des milliers d'objets, parmi lesquels des pièces d'artillerie utilisées sur les fortifications.On y trouve également quelque 120 soldats équipés d'uniformes et de combinaisons de l'époque.Enfin, le musée est équipé d'une salle de cinéma où des films d'archive retracent le débarquement en Normandie et la libération de Paris.Avec une histoire aussi chargée, à toutes époques, il ne manquait plus que l'entre-deux-guerres pour compléter le tableau : avec les fresques de style Art Déco qui ornent les frontons de garages, ou les façades de petits commerces.Les mosaïques, situées sur la rue du Fort, ont été réalisées par l'architecte André Messager et construites par les entrepreneurs Veniel et Gailloux.Le coin ne manque pas de balades, mais la plus intéressante est la Boucle de la Slack . Le parcours de 5 km (soit à peu près 1H30) fait le tour de l'estuaire naturel, l'un des milieux marins les plus riches en biodiversité dans la région.Le tracé, accessible en famille (mais pas en poussette) frôle notamment le Fort d'Ambleteuse et parcourt notamment les dunes, un sous-bois de pins ou encore une zone parsemée de mares d'eau douce.