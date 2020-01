Pourquoi Embry est-il un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?



C'est où Embry ?



Ce qu'il faut savoir sur Embry

© F.GILTAY

Les incontournables d'Embry

© F.GILTAY

© F.GILTAY

© F.GILTAY

© F.GILTAY

© F.GILTAY

© F.GILTAY

© F.GILTAY

© F.GILTAY

Une curiosité à ne pas manquer à Embry

© F.GILTAY

© F.GILTAY

© F.GILTAY

Une balade à faire à Embry

© F.GILTAY

La carte des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais

Les plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais Ce village a été choisi pour figurer sur notre liste des plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais selon des critères d’intérêt architectural, de préservation du patrimoine, de qualité de l’environnement…

Si vous pensez que votre village mériterait d’être dans cette liste, n’hésitez pas à nous contacter par mail : france3nordpasdecalais@gmail.com.

Embry, tout petit village de l'Artois, est un de ces endroits attachants du Pas-de-Calais. Une jolie église au centre du village, un habitat authentique, une campagne agréable... Un petit détour s'impose. C'est parti !Embry se situe dans le Pas-de-Calais à 30 minutes de St Omer, et à 1 heure et demi de Lille, par l'autoroute A1 puis A26. Le village fait partie de la communauté de communes Fruges - Hucqueliers.Environ 240 habitants vivent à Embry. Le village est traversé par la rivière l’Embrienne qui se jette dans la Créquoise quelques kilomètres plus loin. Il possédait un chateau-fort qui a été détruit en 1595. Il n’en reste qu’une motte féodale et quelques pierres.Briques, pierre blanche, torchis... Un petit tour dans le village permet de découvrir un habitat préservé et authentique.Originalité : certaines maisons ont sur leur façade des silex, venus des sols aux alentours.L'église Saint-Martin d'Embry, au centre du village, date en partie de la fin du XVe siècle. Certains élements ont été ajoutés ou reconstruits au XIXe siècle. Les murs de la nef comportent une curiosité : un graffiti composé de chiffres et nommé le carré magique.La mairie-école, long bâtiment blanc, date de la fin du XIXe siècle.Un peu d'Antilles dans le Pas-de-Calais ! Un peu en dehors du village, partez à la découverte de la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Elle date de la fin du XIXe siècle et aurait été érigée en remerciement d'un miracle due à de l'eau bénite venue de Lourdes. Un pélerinage y a lieu chaque mois de septembre.On vous conseille le circuit de la Neuvaine (11 km-2h45 de marche) qui vous mènera depuis le parking de la mairie jusqu'au hameau de Saint-Wandrille. La balade passe par la chapelle Notre Dame de Lourdes et vous amène sur les hauteurs, sur les flancs du Mont du Calvaire, offrant de beaux points de vue sur le village.