Pourquoi Englos est-il un des plus beaux villages du Nord Pas de Calais ?

Les plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ► Englos

C'est où Englos ?



Ce qu'il faut savoir sur Englos

Les incontournables d'Englos

Une curiosité à ne pas manquer à Englos



Une balade à Englos

Les plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais, c'est quoi ? Ce village a été choisi pour figurer sur notre liste des plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais selon des critères d’intérêt architectural, de préservation du patrimoine, de qualité de l’environnement… Nous nous sommes posé une question simple : cela vaut-il le coup de découvrir Englos ? Si vous pensez que votre village mériterait d’être dans cette liste, n’hésitez pas à nous contacter par mail : france3nordpasdecalais@gmail.com La liste sera dévoilée au fil des semaines sur notre site. Rendez-vous tous les samedis !

On vous dit Englos et vous pensez immédiatement Auchan et son immense centre commercial, l'un des plus gros de la région. On en oublierait presque qu'Englos, c’est aussi un village de 606 habitants. Un endroit calme, paisible, préservé et qui recèle quelques beaux secrets.Englos se situe à une dizaine de kilomètres de Lille. Vous pouvez assurément les parcourir à vélo, l’itinéraire étant principalement du plat. En voiture, il faudra parfois vous armer de patience, la rocade fait partie des endroits très embouteillés aux heures de pointe Avec 135 hectares, Englos est l’un des villages les plus petits du Nord. Il a en outre obtenu 3 fleurs au concours des villes et villages fleuris.L’église d’Englos, Sainte-Marie-Madeleine, est le monument incontournable du village. Elle vaut à elle seule le détour. L’une des plus vieilles du Nord, voire la plus vieille. Elle a été construite une première fois au 11-12ème siècle (le choeur date de cette époque) puis a subi de nombreux changements au fil des siècles. Notamment un agrandissement au XVIe (la nef).A l'extérieur, quelques éclats d'obus rappellent qu'en 1914, Englos était juste derrière la ligne de front.Elle a été classée au patrimoine historique en 1921. Sa richesse est longtemps restée dans l'ombre, jusque dans les années 90. Sa rénovation a permis de retrouver des fresques magnifiques, longtemps recouvertes par de multiples couches de peinture. Elles représentent la mort de Jésus et datent de 1515.Un tableau de l'école Rubens représentant Thomris, reine des Scythes faisant plonger la tête de Cyrus dans un bassin de sang, se trouve également dans l'église.Saint Corneille, patron de l'Eglise d'Englos, est invoqué pour tous les problèmes de l'enfance et de l'adolescence.Les armoiries de la ville – « de sable à l’écu, d’argent abîme » - sont par ailleurs reproduites dans une mosaïque de la cathédrale Notre Dame de la Treille à Lille.Dans le village devenu une commune résidentielle, plusieurs fermes rappellent qu'Englos a été un village agricole jusqu'à la fin du XXème siècle.La curiosité la plus originale n'existe plus. Jusque dans les années 80, un zoo se trouvait dans le parc comemrcial de l'hypermarché Auchan. Il a été très fréquenté dans les années 70 par les familles de la métropole lilloise.Il existe également une curiosité un peu en dehors du village qui date de la fin du XIXe siècle : le fort d'Englos, appelé aussi fort Pierquin. C'est un fort militaire qui faisait partie d'un ensemble de six forts et deux batteries assurant la défense de Lille.En fait, malgré son nom, il est situé sur la commune d'Ennetières-en-Weppes, de l'autre côté de l'A25. Il ne se visite que lors des journées du patrimoine en septembre.L'office de tourisme des Weppes propose une courte balade autour d'Englos . 5,5 km autour de l'église Ste Marie Madeleine.