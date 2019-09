Pourquoi La Madelaine-sous-Montreuil est-il un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?

C'est où La Madelaine-sous-Montreuil ?

Ce qu'il faut savoir sur La Madelaine-sous-Montreuil

Les incontournables de La Madelaine-sous-Montreuil

Une curiosité à ne pas manquer à La Madelaine-sous-Montreuil



Une balade à La Madelaine-sous-Montreuil

"La Madelaine-sous-Montreuil, c'est le jardin de Montreuil !", affirme le maire de cette petite commune. Du vert, beaucoup de vert mais aussi un habitat soigné le long d'une rue principale. Et de la gastronomie. Et du poisson...Juste à côté de Montreuil-sur-mer, sous-préfecture du Pas-de-Calais. Boulogne-sur-mer est à 40 kilomètres.160 habitants environ. La Madelaine-sous-Montreuil, c'est un tout petit village, entouré de 80 hectares de marais.Son nom serait liée à Marie-Madeleine. La tradition rapporte que Victor Hugo, de passage dans le village, s'en est inspiré pour le nom de Jean Valjean "Monsieur Madeleine".Ce qui frappe d'abord à La Madelaine, c'est que le village a conservé quelques jolis maisons en torchis, avec pans de bois, colombages. Le tout parfaitement fleuri.Le village comporte peu de monuments remarquables. Il n'a même pas d'église ! Mais sa chapelle du XIXème siècle mérite le détour. Elle est dédiée à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.Un peu plus loin, un château composé de deux corps de logis reliés par une verrière. L'un deux est d'inspiration médiévale. Il était la propriété d'un marchand-tanneur.La Madelaine-sous-Montreuil, c'est aussi le paradis des pêcheurs et des chasseurs. La Canche et les marais sont des repaires pour les poissons et les oiseaux.On y accède par une jolie passerelle qui invite à la promenade et à la pêche. Si La Madelaine-sous-Montreuil est renommée bien au-delà du Pas-de-Calais, c'est sans aucun doute grâce à son restaurant étoilé. "La grenouillère"est un des deux seuls "2 étoiles" Michelin du département.Son chef Alexandre Gauthier y propose une cuisine gastronomique très inspirée des lieux : Grenouilles grillées, pigeon au blé vert, bulle du marais.... "Une cuisine d’art et d’essai ébouriffante", selon le célèbre guide.De nombreuses balades sont fléchées au départ de La Madelaine. Elles vous emmènent à travers les marais jusqu'à la Ville Basse, à la Citadelle de Montreuil, à Attin ou encore à La Caloterie.