“Pourquoi la politique de rénovation urbaine s'est complètement arrêtée ?” : Borloo demande une enquête parlementaire

Politique de la ville : audition de M. Jean-Louis Borloo

L'ancien ministre de la Ville Jean-Louis Borloo a réclamé mercredi au Sénat l'ouverture d'une enquête parlementaire pour comprendre pourquoila politique de rénovation urbaine s'est "totalement arrêtée", un an après que son plan pour les quartiers populaires a été enterré par Emmanuel Macron.Retiré de la vie politique depuis 2014, l'ex-président de l'UDI, considéré comme le père de la rénovation urbaine, était invité par la commission économique du Sénat à évoquer ce plan d'action qui a engagé plusieurs dizaines de milliards d'euros en plus de quinze ans pour remodeler les quartiers populaires. Aujourd'hui, selon Jean-Louis Borloo, qui avait été chargé par Emmanuel Macron de lui remettre un vaste plan pour les banlieues, finalement balayé publiquement en mai 2018, la rénovation urbaine "s'est totalement arrêtée". "Pas réduite de 30%, pas divisée par deux... Arrêtée.""Comment un dispositif, voté à l'unanimité des sénateurs, voté à l'unanimité des députés, salué par les mamans des quartiers, les jeunes, les femmes, les maires, les présidents d'agglomération, par 100% des organismes d'HLM, comment cette décision de la nation française a-t-elle pu s'arrêter sans que personne ne l'ait jamais décidé ?", a interrogé l'ancien ministre de la Ville, puis du Travail, sous Jacques Chirac."Vous ne vous sentez pas bafoués ?", a-t-il lancé aux sénateurs. "Ça mérite une analyse. Une enquête parlementaire" car "en fait, on ne fait rien, voilà, c'est ça la réalité", a-t-il ajouté.Les sénateurs l'ont également sondé sur le rapport remis à M. Macron, qu'ils ont salué en regrettant qu'il "n'ait pas été pris en compte". "C'était peut-être un peu trop prêt, organisé, enthousiaste", a-t-il avancé, revenant sur l'épisode de mai 2018 depuis lequel il a disparu de la scène politico-médiatique. "Pourquoi je me suis tu ? Parce que je suis quelqu'un de responsable, qu'il faut toujours laisser sa chance au produit. On a juste perdu un peu de temps."Pour Jean-Louis Borloo, il y a urgence à relancer une politique pour les quartiers défavorisés qui sont "le sas de notre république", une "aire d'accueil". "Il faut se donner les moyens (pour) que cet accueil ne soit pas un drame", a-t-il poursuivi. Certaines propositions du rapport Borloo ont été repriseset mises en place par le gouvernement, en particulier la mesure-phare prônant l'instauration de "cités éducatives" dans les quartiers, lancées en septembre.